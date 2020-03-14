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Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек

16:27 14.03.2020 (обновлено: 20:48 14.03.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Ситуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек, из них 133 в Мадриде, свидетельствуют официальные данные.
Ранее в субботу министерство здравоохранения сообщило о 136 жертвах.
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Согласно обновленным данным департамента здравоохранения Мадрида на субботу, на территории этого автономного сообщества скончались 133 пациента, ранее сообщалось о 86 жертвах. Число заразившихся в регионе – 2940.
Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи
Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" на 15 дней, начиная с субботы.
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