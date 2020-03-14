МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек, из них 133 в Мадриде , свидетельствуют официальные данные.

Ранее в субботу министерство здравоохранения сообщило о 136 жертвах.

Согласно обновленным данным департамента здравоохранения Мадрида на субботу, на территории этого автономного сообщества скончались 133 пациента, ранее сообщалось о 86 жертвах. Число заразившихся в регионе – 2940.

Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи