Число жертв коронавируса в Испании превысило 180 человек

Ранее в субботу министерство здравоохранения сообщило о 136 жертвах.
Согласно обновленным данным департамента здравоохранения Мадрида на субботу, на территории этого автономного сообщества скончались 133 пациента, ранее сообщалось о 86 жертвах. Число заразившихся в регионе – 2940.
Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи
Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" на 15 дней, начиная с субботы.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды