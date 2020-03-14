Украинский экономист предложил продать страну Китаю

Участники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Если западные государства не готовы принять Если западные государства не готовы принять Украину , то страна может продать свои ресурсы Китаю в обмен на "защиту от России". Такое мнение на страницах интернет-издания "Зеркало недели" высказал экономист Игорь Селецкий.

В статье под названием "Украина: на грани исчезновения" эксперт рассуждает о возможностях государства вступить в Европейский союз . По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.

Как утверждает экономист, Украина — "часть западной цивилизации". При этом он отмечает, что Европа растеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров.

"Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. <…> Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот", — говорится в статье.

По его мнению, Запад "разучился защищаться", в то время как украинцы "готовы отстаивать свою страну с оружием в руках" и вернуть потерянные идеалы.

"Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, <…> что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации", — считает Селецкий.

С его точки зрения, Киев должен поменять вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина.

"Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — заключил эксперт.