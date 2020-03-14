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Украинский экономист предложил продать страну Китаю
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РИА Новости

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

16:01 14.03.2020 (обновлено: 17:23 14.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Участники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Если западные государства не готовы принять Украину, то страна может продать свои ресурсы Китаю в обмен на "защиту от России". Такое мнение на страницах интернет-издания "Зеркало недели" высказал экономист Игорь Селецкий.
В статье под названием "Украина: на грани исчезновения" эксперт рассуждает о возможностях государства вступить в Европейский союз. По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
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Как утверждает экономист, Украина — "часть западной цивилизации". При этом он отмечает, что Европа растеряла все свои ценности и теперь там господствуют национализм, популизм и коммерческие интересы ее лидеров.
"Это Запад Греты Тунберг. Запад, который постоянно у всех просит прощения. <…> Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот", — говорится в статье.
По его мнению, Запад "разучился защищаться", в то время как украинцы "готовы отстаивать свою страну с оружием в руках" и вернуть потерянные идеалы.
"Возможно, мы интересны либеральному крылу Запада тем, <…> что Украина — это вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации", — считает Селецкий.
С его точки зрения, Киев должен поменять вектор развития и сделать выбор в пользу Пекина.
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"Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от России, если Запад не хочет этого делать", — заключил эксперт.
Киевская власть в течение долгого времени пытается придерживаться "проевропейского" курса. Так, в феврале прошлого года Верховная рада по предложению Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента страны, приняла изменения в Конституцию, закрепляющие "европейское и евроатлантическое направление развития Украины". При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан подчеркнул, что говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.
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Популярные комментарии
Они не хотят даже попробовать поработать, что создать..только одно - кому сесть на шею
14 марта, 16:09
Алексадр Бородин
7970000
Китай реально может купить Украину. Причем "С удовольствием", но "Без аборигенов"!
14 марта, 16:22
Валерий Камаев
61151000
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