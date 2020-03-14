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2020-03-14T15:51+0300
https://ria.ru/20200314/1568604498.html
Finnair отменяет рейсы в Россию с 16 по 31 марта
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РИА Новости

Finnair отменяет рейсы в Россию с 16 по 31 марта

15:51 14.03.2020
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© Flickr / JoiСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / Joi
Самолет авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменяет все рейсы в Россию с 16 по 31 марта, сообщает в субботу перевозчик.
"Несколько стран ввели новые ограничения на поездки. В связи с ситуацией мы отменяем рейсы в Данию и Норвегию 17-31 марта, Россию 16-31 марта, Польшу 15-31 марта и Прагу 16-31 марта", - говорится в сообщении.
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Finnair выполняет до четырех ежедневных рейсов в Санкт-Петербург, где является единственным эксплуатантом данного направления, и до 28 рейсов в неделю в московский аэропорт Шереметьево, где работает совместно с "Аэрофлотом".
Ранее сообщалось, что Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях авиасообщения с ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта.
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