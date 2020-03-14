Finnair отменяет рейсы в Россию с 16 по 31 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменяет все рейсы в Россию с 16 по 31 марта, сообщает в субботу перевозчик.
Finnair выполняет до четырех ежедневных рейсов в Санкт-Петербург, где является единственным эксплуатантом данного направления, и до 28 рейсов в неделю в московский аэропорт Шереметьево, где работает совместно с "Аэрофлотом".
Ранее сообщалось, что Росавиация уведомила авиакомпании об ограничениях авиасообщения с ЕС, Норвегией и Швейцарией с 16 марта.
Вчера, 12:15"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу