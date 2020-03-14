У двух сотрудников чукотского рудника подозревают коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Два случая подозрения на коронавирус выявлено у сотрудников рудника "Купол" на Чукотке, сообщает управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО.
"Тринадцатого марта 2020 года в адрес управления поступило экстренное извещение о подозрении новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, у сотрудника АО "Чукотская горно-геологическая компания" рудника "Купол", - говорится в сообщении.
13 марта, 19:01ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Сотрудник 29 февраля прилетел в Москву из итальянской Вероны. Второго марта из Москвы он вылетел на Магадан, и этот же день вылетел на рудник "Купол". Подчеркивается, что десятого числа ему сообщили, что из Вероны он летел в одном самолете с больным коронавирусом. После этого сотрудник обратился к медработнику на руднике.
"Было принято решение о немедленной изоляции и транспортировки данного гражданина в инфекционное отделение ГБУЗ "Чукотская окружная больница" в специализированном изолирующем боксе. Он был госпитализирован в инфекционное отделение в специализированный инфекционный бокс. По предварительным результатам у него обнаружен РНК новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - сообщает управление.
По итогам исследований лиц, с которыми контактировал сотрудник, был выявлен еще один случай подозрения на коронавирус, отмечает Роспотребнадзор. Ведомство отмечает, что результаты предварительные. Анализы подготовлены для отправки в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". На самом руднике проводят противоэпидемические мероприятия.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды