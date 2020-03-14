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В Волгограде патрульные ДПС устроили погоню с перестрелкой
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РИА Новости

В Волгограде патрульные ДПС устроили погоню с перестрелкой

15:29 14.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 14 мар - РИА Новости. Погоню с перестрелкой устроили патрульные ДПС в Волгограде, пытаясь задержать пьяного водителя, который избил полицейского и протаранил служебную машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде водитель Lexus, нарушив правила дорожного движения, не остановился по требованию полицейских, сотрудники ДПС заблокировали автомобиль, но при оформлении протокола мужчина ударил одного инспектора, наехал на другого, протаранил служебную машину и скрылся.
"Во время преследования ... полицейские применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы по колесам транспортного средства. В результате иномарка была остановлена; водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан", - сообщили РИА Новости в полиции.
По информации ведомства, водитель привлечен к административной ответственности, также проводится проверка в его отношении из-за применения насилия к полицейским.
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