В Волгограде патрульные ДПС устроили погоню с перестрелкой

ВОЛГОГРАД, 14 мар - РИА Новости. Погоню с перестрелкой устроили патрульные ДПС в Погоню с перестрелкой устроили патрульные ДПС в Волгограде , пытаясь задержать пьяного водителя, который избил полицейского и протаранил служебную машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в ночь на субботу в Волгограде водитель Lexus, нарушив правила дорожного движения, не остановился по требованию полицейских, сотрудники ДПС заблокировали автомобиль, но при оформлении протокола мужчина ударил одного инспектора, наехал на другого, протаранил служебную машину и скрылся.

"Во время преследования ... полицейские применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы по колесам транспортного средства. В результате иномарка была остановлена; водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан", - сообщили РИА Новости в полиции.