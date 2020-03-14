Главу ВОЗ пригласили в Ереван для обсуждения борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017

"Саркисян предложил гендиректору ВОЗ организовать с его участием в рамках планируемого в Ереване 6-8 июня "Армянского саммита мыслей" обсуждения инновационных средств профилактики и борьбы с коронавирусом, а также актуальных проблем государств в условиях пандемии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента. Отмечается, что руководитель ВОЗ принял предложение президента посетить Армению.

По данным пресс-службы, Гебрейесус пообещал Саркисяну, ВОЗ будет держать в центре внимания ситуацию с коронавирусом в Армении. Президент заявил, что для эффективной реализации программы действий по борьбе с инфекцией ценны как предлагаемые ВОЗ направления национальных стратегий, так и активная вовлеченность специалистов организации.

"Саркисян завил о важности уже проводимых в Армении специалистами ВОЗ консультациях, подчеркнув, что необходимо продолжить эту деятельность и привлечь дополнительных специалистов", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.