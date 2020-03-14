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Главу ВОЗ пригласили в Ереван для обсуждения борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Главу ВОЗ пригласили в Ереван для обсуждения борьбы с коронавирусом

15:26 14.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в ходе телефонной беседы пригласил в Ереван гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса для обсуждения инновационных средств борьбы с коронавирусом, сообщили в субботу в президентской пресс-службе.
"Саркисян предложил гендиректору ВОЗ организовать с его участием в рамках планируемого в Ереване 6-8 июня "Армянского саммита мыслей" обсуждения инновационных средств профилактики и борьбы с коронавирусом, а также актуальных проблем государств в условиях пандемии", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента. Отмечается, что руководитель ВОЗ принял предложение президента посетить Армению.
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По данным пресс-службы, Гебрейесус пообещал Саркисяну, ВОЗ будет держать в центре внимания ситуацию с коронавирусом в Армении. Президент заявил, что для эффективной реализации программы действий по борьбе с инфекцией ценны как предлагаемые ВОЗ направления национальных стратегий, так и активная вовлеченность специалистов организации.
"Саркисян завил о важности уже проводимых в Армении специалистами ВОЗ консультациях, подчеркнув, что необходимо продолжить эту деятельность и привлечь дополнительных специалистов", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаАрмен СаркисянЗдоровье - ОбществоВОЗЕреванАрменияВ мире
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