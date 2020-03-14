Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T16:24+0300
https://ria.ru/20200314/1568603206.html
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564010819_0:132:3072:1860_1036x0_80_0_0_27349135f97a7fc09a735736feee3000.jpg
РИА Новости

Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

15:17 14.03.2020 (обновлено: 16:24 14.03.2020)
169411
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Бывший глава государства напомнил, что ДНР и ЛНР являются признанными и равными субъектами Минских соглашений, и призвал ответственно относиться к международным документам.

"Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: "примечание ДНР и ЛНР: "написанному верить", если они такие важные", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что эти документы Киев принял при президентстве Петра Порошенко, а представители ДНР и ЛНР подписали их не как частные лица.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Вчера, 06:44
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
"Как частных лиц Россия их пригласила!" — перебила экс-президента Геращенко.
Кравчук в ответ на это возмущенно поинтересовался у нее, как частное лицо могло подписать такое соглашение.

"Слушай, какое частное лицо подписывает документ? Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?" — спросил он.

В оправдание соратница Порошенко попыталась свалить все на Россию.
"Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции", — сказала Геращенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 марта, 21:53
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с РФ о Донбассе
Но этот аргумент оказался неубедительным для Кравчука.
"Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? <...> Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу", — ответил бывший президент.
Он подчеркнул, что украинская делегация и Порошенко согласились на то, чтобы ДНР и ЛНР подписали соглашение.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
8 марта, 22:40
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
75112199718
Обсудить 21
Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьИрина ГеращенкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скоро в Украине из-за пропаганда будут считать что Солнце садится потому что Путин захватывает его, но Порошенко в сияющих доспехах и на колеснице его отвоёвывает и для всего мира наступает новый день (ясное дело при содействии ВСУ и нацбатов). Даже в самых очевидных вещах пытаются увидеть какой-то подвох и "руку Кремля".
14 марта, 16:30
euex- ukrainian
138420004
Да они на черное говорят белое и наоборот даже если факты есть страна маразма
14 марта, 16:09
Александр Томилов
6041101
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Стало ясно, кто содержит Украину и на какие деньги
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
Нефтяные станки-качалки на месторождении сланцевой нефти Монтерей в США
Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Писатель Захар Прилепин
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко вернулся на Украину из Испании перед закрытием границы
Радикалы обстреляли из ракетницы посольство России в Киеве
В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Участники акции против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
Экс-президент Украины Петр Порошенко
СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния