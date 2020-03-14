Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
Он отметил, что эти документы Киев принял при президентстве Петра Порошенко, а представители ДНР и ЛНР подписали их не как частные лица.
"Как частных лиц Россия их пригласила!" — перебила экс-президента Геращенко.
Кравчук в ответ на это возмущенно поинтересовался у нее, как частное лицо могло подписать такое соглашение.
"Слушай, какое частное лицо подписывает документ? Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?" — спросил он.
В оправдание соратница Порошенко попыталась свалить все на Россию.
"Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции", — сказала Геращенко.
Но этот аргумент оказался неубедительным для Кравчука.
"Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? <...> Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу", — ответил бывший президент.
Он подчеркнул, что украинская делегация и Порошенко согласились на то, чтобы ДНР и ЛНР подписали соглашение.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.