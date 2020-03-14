Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Бывший глава государства напомнил, что ДНР ЛНР являются признанными и равными субъектами Минских соглашений, и призвал ответственно относиться к международным документам.

"Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: "примечание ДНР и ЛНР: "написанному верить", если они такие важные", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что эти документы Киев принял при президентстве Петра Порошенко , а представители ДНР и ЛНР подписали их не как частные лица.

"Как частных лиц Россия их пригласила!" — перебила экс-президента Геращенко.

Кравчук в ответ на это возмущенно поинтересовался у нее, как частное лицо могло подписать такое соглашение.

"Слушай, какое частное лицо подписывает документ? Мы что, с ума сошли? Вы с ума сошли?" — спросил он.

В оправдание соратница Порошенко попыталась свалить все на Россию.

"Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции", — сказала Геращенко.

Но этот аргумент оказался неубедительным для Кравчука.

"Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить? <...> Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу", — ответил бывший президент.

Он подчеркнул, что украинская делегация и Порошенко согласились на то, чтобы ДНР и ЛНР подписали соглашение.