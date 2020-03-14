Премьер Японии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране

ТОКИО, 14 мар – РИА Новости. Японии пока удалось избежать взрывообразного роста заражений новым типом коронавирусной инфекции, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Японии Абэ Синдзо.
"Растет число зараженных. Однако по сравнению со стремительным ростом заражения в других странах в нашей стране рост удается сдерживать. Такое мнение выразили эксперты на этой неделе. На каждые 10 тысяч человек в нашей стране приходится 0,6 зараженных. Нам удалось сдержать заражение на более низком уровне, чем в Китае, Южной Корее, странах Европы, Иране", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что ранее эксперты высказали мнение, что важный перелом наступит через 1-2 недели – или в сторону резкого роста числа зараженных, или в сторону сдерживания этого роста.
"С того момента как раз прошло две недели. На сегодняшний день взрывообразного роста заболеваний нет. В определенной степени можно сказать, что эффект от мер есть", - сказал премьер-министр.
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Он напомнил, что ради этого были отменены занятия в школах, что вызвало сложности на рабочих местах у их родителей, в сложной ситуации оказались администрации на местах, отменены спортивные и культурные мероприятия, и поблагодарил всех за понимание.
Премьер отметил также, что пока необходимости введения чрезвычайного положения в стране нет, несмотря на то, что накануне был принят регулирующий это закон.
Абэ рассказал, что сейчас в день в Японии можно провести 6 тысяч анализов на новый тип коронавируса, до апреля это число возрастет до 8 тысяч. Кроме того, в стране подготовлено 12 тысяч свободных мест и 3 тысячи аппаратов искусственного дыхания для тяжелобольных.
Премьер-министр Японии также подчеркнул намерение "провести олимпиаду в запланированные сроки, преодолев расширение заражения".
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии достигло 732 человека, не считая 697 человек, заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии. Еще 14 входили в состав групп, вывезенных чартерными рейсами из Китая в феврале. Общее число составило 1443. Погибли 28 человека, состояние 46 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели и выписались из больниц 525 человек.