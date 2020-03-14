Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Ситуация на Украине в связи с коронавирусом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры". Об этом сообщил в фейсбуке депутат от партии " Голос " Ярослав Железняк.

Министр сказал, что болезнь "не поражает детей, а умрут все пенсионеры". Он уточнил, что сделал этот вывод, исходя из данных медицинских исследований.

Позже Емец на том же заседании извинился за ошибку.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились свыше 140 тысяч человек в более чем 130 странах. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч человек погибли.