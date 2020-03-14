Матвиенко не исключила усиления мер из-за распространения коронавируса

"Правительство и оперативно штаб внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости, заверяю вас, примут те меры, которые будут достаточными. Судя по тому, как развивается ситуация в России, штабом приняты надлежащие меры. Все принятые меры действуют до 1 апреля, если будет необходимость после 1 апреля их усилить или в текущем режиме - это, безусловно, будет сделано. Тревог не должно быть", - заявила она журналистам.