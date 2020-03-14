Совфед проведет слушания о роли и функциях Центробанка

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила бюджетному комитету провести расширенное заседание, на котором будет обсуждаться роль Центробанка в экономической сфере РФ с возможными законодательными инициативами.
При обсуждении закона о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ сенатор Сергей Лисовский отметил, что "настало время изменить функцию Центробанка, чтобы он отвечал не только за низкую инфляцию, но и за развитие экономики". Кроме того, Банк России де-юре не является органом власти, но де-факто может применять меры государственного принуждения, добавил сенатор.
"Предложение - дать поручению комитету по бюджету провести расширенное, возможно, специальное заседание о роли и функциях Центробанка и заслушать все возможные предложения, которые есть, и если есть необходимость, внести изменения", - сказала Матвиенко.