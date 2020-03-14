Совфед проведет слушания о роли и функциях Центробанка

При обсуждении закона о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ сенатор Сергей Лисовский отметил, что "настало время изменить функцию Центробанка, чтобы он отвечал не только за низкую инфляцию, но и за развитие экономики". Кроме того, Банк России де-юре не является органом власти, но де-факто может применять меры государственного принуждения, добавил сенатор.