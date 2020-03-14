Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

"Россия лучше других стран оказалась подготовлена к такому сценарию, как падение цен на нефть, снижение курса рубля, благодаря сбалансированной экономической и финансовой политике. С учётом того, что у нас серьезный запас прочности, он позволит России, уверена, даже при сохранении низких цен на нефть уверенно пройти этот сложный период, как минимум, в пределах шести лет", - сказала она журналистам.