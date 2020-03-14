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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-14T17:35+0300
https://ria.ru/20200314/1568599223.html
Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1036x0_80_0_0_9961d78834565effe309f9d4b1c24ab4.jpg
РИА Новости

Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

13:20 14.03.2020 (обновлено: 17:35 14.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия лучше других стран оказалась подготовлена к такому сценарию, как падение цен на нефть, снижение курса рубля, благодаря сбалансированной экономической и финансовой политике. С учётом того, что у нас серьезный запас прочности, он позволит России, уверена, даже при сохранении низких цен на нефть уверенно пройти этот сложный период, как минимум, в пределах шести лет", - сказала она журналистам.
Совфед на внеплановом заседании в субботу одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ Федеральному собранию. Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, но проработаны источники сразу на шестилетний период, и меры послания обеспечены финансовыми ресурсами. При этом с 2021 года будут задействованы не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не распределяются в трехлетнем бюджете.
Министр финансов России Антон Силуанов
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Обсудить 15
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияВалентина МатвиенкоАнтон СилуановЭкономика
Популярные комментарии
Могла бы и промолчать … все и так знают , что она ко всему готова … ! Уже даже смеяться надоело …
14 марта, 13:28
М МадамMadam Broshkina
5372024
ну с их заначками любой будет готов
14 марта, 13:32
ЛЛЛех Лехыч
5280114
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