В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
"В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… постановляю: ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности" – говорится в тексте указа Пасечника, опубликованном в субботу на сайте главы ЛНР.
Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР необходимо обеспечить наличие медицинских работников в пунктах пропуска для выявления лиц повышенной температурой и направления их в стационар для установления диагноза. Министерству госбезопасности ЛНР поручено организовать условия для медиков в пунктах пропусках. Согласно указу, жители ЛНР, прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции, в том числе Китая, Италии, Франции, Германии, должны самоизолироваться на дому на срок 14 дней с момента возвращения в ЛНР.
Пасечник запретил въезд на территорию республики жителей подконтрольных Киеву территорий с симптомами вирусных заболеваний. "Запретить въезд на территорию Луганской народной республики граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с территории Украины и территории..., временно подконтрольной Украине, и не имеющим регистрации в Луганской народной республике", - говорится в указе.
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