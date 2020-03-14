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В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

12:17 14.03.2020 (обновлено: 13:05 14.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" в Луганской области
Жители на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
"В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… постановляю: ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности" – говорится в тексте указа Пасечника, опубликованном в субботу на сайте главы ЛНР.
Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР необходимо обеспечить наличие медицинских работников в пунктах пропуска для выявления лиц повышенной температурой и направления их в стационар для установления диагноза. Министерству госбезопасности ЛНР поручено организовать условия для медиков в пунктах пропусках. Согласно указу, жители ЛНР, прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции, в том числе Китая, Италии, Франции, Германии, должны самоизолироваться на дому на срок 14 дней с момента возвращения в ЛНР.
Пасечник запретил въезд на территорию республики жителей подконтрольных Киеву территорий с симптомами вирусных заболеваний. "Запретить въезд на территорию Луганской народной республики граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с территории Украины и территории..., временно подконтрольной Украине, и не имеющим регистрации в Луганской народной республике", - говорится в указе.
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Коронавирус COVID-19Леонид ПасечникЛНРВ мире
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