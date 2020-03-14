В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

"В связи с угрозой распространения в Луганской народной республике новой коронавирусной инфекции ( COVID-19 )… постановляю: ввести на территории ЛНР режим повышенной готовности" – говорится в тексте указа Пасечника, опубликованном в субботу на сайте главы ЛНР.

Согласно документу, министерству здравоохранения ЛНР необходимо обеспечить наличие медицинских работников в пунктах пропуска для выявления лиц повышенной температурой и направления их в стационар для установления диагноза. Министерству госбезопасности ЛНР поручено организовать условия для медиков в пунктах пропусках. Согласно указу, жители ЛНР, прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по распространению инфекции, в том числе Китая, Италии, Франции, Германии, должны самоизолироваться на дому на срок 14 дней с момента возвращения в ЛНР.

Пасечник запретил въезд на территорию республики жителей подконтрольных Киеву территорий с симптомами вирусных заболеваний. "Запретить въезд на территорию Луганской народной республики граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с территории Украины и территории..., временно подконтрольной Украине, и не имеющим регистрации в Луганской народной республике", - говорится в указе.