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"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу
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РИА Новости

"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу

12:15 14.03.2020 (обновлено: 12:16 14.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСамолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Норвегией и Швейцарией. До этого ограничения коснулись Китая, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии и Германии.
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"Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы", - говорится в сообщении.
Авиакомпания с 16 марта продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция). Также будет продолжено выполнение рейсов в Ларнаку (Кипр).
С 16 марта временно будут приостановлены регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.
Кроме того, с 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом "Аэрофлота"/"SU" из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.
"Аэрофлот" изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.
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Коронавирус COVID-19РоссияАэрофлотЕвропаВ мире
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