"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

"Аэрофлот" изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.