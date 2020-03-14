Кудрин: ряду отраслей понадобится помощь при развитии кризиса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Если кризис будет разворачиваться, поддержка потребуется как отдельным отраслям экономики, так и регионам РФ, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Если кризис будет разворачиваться - потребуется дополнительная поддержка отраслям экономики, и я бы еще сказал - субъектам Российской Федерации", - сказал Кудрин, выступая на заселении Совета Федерации.
Необходимый объем такой поддержки, по его словам, станет понятным позже, когда можно будет оценить последствия складывающейся в экономике ситуации.
При этом глава Счетной платы согласился с заявлением главы Минфина Антона Силуанова о том, что сокращения расходов бюджета РФ в ближайшие годы не потребуется.
"Принятые обязательства на все три года исполнимы", - подчеркнул он.