Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-14T12:10+0300
https://ria.ru/20200314/1568596889.html
Кудрин: ряду отраслей понадобится помощь при развитии кризиса
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/64/1562846495_0:42:2389:1386_1036x0_80_0_0_bcbb698ebb62a6e4adb776b3c06b8f99.jpg
РИА Новости

Кудрин: ряду отраслей понадобится помощь при развитии кризиса

12:10 14.03.2020
523
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлексей Кудрин
Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Если кризис будет разворачиваться, поддержка потребуется как отдельным отраслям экономики, так и регионам РФ, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Если кризис будет разворачиваться - потребуется дополнительная поддержка отраслям экономики, и я бы еще сказал - субъектам Российской Федерации", - сказал Кудрин, выступая на заселении Совета Федерации.
Сотрудник ММВБ
13 марта, 18:26Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В АКРА оценили вероятность нового финансового кризиса в России
Необходимый объем такой поддержки, по его словам, станет понятным позже, когда можно будет оценить последствия складывающейся в экономике ситуации.
При этом глава Счетной платы согласился с заявлением главы Минфина Антона Силуанова о том, что сокращения расходов бюджета РФ в ближайшие годы не потребуется.
"Принятые обязательства на все три года исполнимы", - подчеркнул он.
Здание Министерства финансов РФ
Вчера, 11:57
Минфин не видит оснований для сокращения обязательств бюджета
1030025
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАнтон СилуановАлексей КудринСовет Федерации РФЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Резервный фонд при необходимости задействуют на меры по коронавирусу
Здание Министерства финансов РФ
Минфин не видит оснований для сокращения обязательств бюджета
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Стенд Сбербанка
Совфед одобрил законы о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Силуанов оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил поправки в бюджет ПФР на 2020 — 2022 годы
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко: Россия выполнит все взятые социальные обязательства
Круизный лайнер компании Royal Caribbean
Компания Royal Caribbean приостанавливает круизы во всем мире
Пляж курортного города Малия
В Греции закроют пляжи и горнолыжные курорты
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед проведет слушания о роли и функциях Центробанка
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020 — 2022 годы
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме
Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в 2020 году
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом в России
Судан
Судан закрыл на месяц учебные заведения из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния