В Находке собрали почти тысячу кубометров мазута на месте разлива

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после разлива мазута в Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после разлива мазута в Находке , собрано более 988 кубических метров водно-эмульсионной смеси, сообщила РИА Новости врио начальника пресс-службы регионального главка МЧС Дарья Адыева.

Ранее губернатор Олег Кожемяко сообщил, что режим ЧС ввели в Находке Приморского края, где из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута. МЧС информировало, что на складе котельной разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров.

В ГУМЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. Задействованы 144 человека личного состава и 35 единиц техники. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура поставила на контроль работу уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива мазута, ход и расследование уголовного дела.

"Спасатели продолжают проводить работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной разливом мазута - по состоянию на 16.00 (9.00 мск) собрано более 988 кубических метров водно-эмульсионной смеси", - сообщила Адыева.

Она добавила, что работы ведутся на четырех участках топливного склада.

"Силами оперативных служб производится откачка мазута из подготовленного котлована перехвата в технологическую емкость объемом 500 кубических метров. Задействованы четыре вакуумных автоцистерны объемом 14, девять, три и три кубических метров", - добавила собеседница агентства.