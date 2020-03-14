Минфин не видит оснований для сокращения обязательств бюджета

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин России не видит оснований для сокращения каких-либо обязательств бюджета в связи с ситуацией на нефтяном рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета", - сказал Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.
Он отметил, что даже при текущих ценах на энергоносители России хватит ресурсов на срок около 6 лет при действующих обязательствах.
При этом он отметил, что, конечно, вопрос о приоритизации расходов есть всегда.