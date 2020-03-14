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Минфин не видит оснований для сокращения обязательств бюджета
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РИА Новости

Минфин не видит оснований для сокращения обязательств бюджета

11:57 14.03.2020
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин России не видит оснований для сокращения каких-либо обязательств бюджета в связи с ситуацией на нефтяном рынке, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета", - сказал Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.
Министр финансов России Антон Силуанов
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Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Он отметил, что даже при текущих ценах на энергоносители России хватит ресурсов на срок около 6 лет при действующих обязательствах.
При этом он отметил, что, конечно, вопрос о приоритизации расходов есть всегда.
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