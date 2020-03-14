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Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в 2020 году
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РИА Новости

Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в 2020 году

11:30 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в текущем году, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы рассчитываем, что в текущем году мы из Фонда национального благосостояния заберем порядка 600 миллиардов рублей и профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и профинансируем ту сделку, которая у нас предусмотрена, по выкупу у Банка России актива - акций Сбербанка", - сказал Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.
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