Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в 2020 году

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает потратить из ФНБ 600 миллиардов рублей в текущем году, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы рассчитываем, что в текущем году мы из Фонда национального благосостояния заберем порядка 600 миллиардов рублей и профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и профинансируем ту сделку, которая у нас предусмотрена, по выкупу у Банка России актива - акций Сбербанка", - сказал Силуанов, выступая в субботу в Совете Федерации.
17 февраля, 09:29Счетная палата проверит передачу акций Сбербанка за счет средств ФНБ