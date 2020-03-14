Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов , выступая в Совете Федерации

"По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть на порядка два триллиона рублей сократятся нефтегазовые доходы", — сказал он.

Министр отметил, что из этих двух триллионов значительная часть направлялась бы в Фонд национального благосостояния. Однако при котировках ниже цены отсечения фонд пополняться не будет.

Силуанов также напомнил, что в этом году планировался профицит бюджета на уровне 0,8 процента ВВП, а теперь возможен дефицит в пределах одного процента. Инфляция, по его словам, останется, как прогнозировалось ранее, на уровне четырех процентов.

При этом министр подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета", — сказал глава Минфина, отметив, что даже при нынешних ценах на энергоносители России хватит ресурсов лет на шесть.

По его мнению, на динамику экономического роста России гораздо сильнее, чем падение цен на нефть, влияет распространение коронавируса