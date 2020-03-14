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2020-03-14T17:11+0300
https://ria.ru/20200314/1568595473.html
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
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РИА Новости

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

11:29 14.03.2020 (обновлено: 17:11 14.03.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
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Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"По нашим оценкам, при действующих ценах на нефть на порядка два триллиона рублей сократятся нефтегазовые доходы", — сказал он.
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Министр отметил, что из этих двух триллионов значительная часть направлялась бы в Фонд национального благосостояния. Однако при котировках ниже цены отсечения фонд пополняться не будет.
Силуанов также напомнил, что в этом году планировался профицит бюджета на уровне 0,8 процента ВВП, а теперь возможен дефицит в пределах одного процента. Инфляция, по его словам, останется, как прогнозировалось ранее, на уровне четырех процентов.
При этом министр подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены.

"Сегодня нет никаких оснований говорить о том, что мы те обязательства, которые предусмотрели в трехлетке, будем сокращать, будем снижать те параметры бюджета", — сказал глава Минфина, отметив, что даже при нынешних ценах на энергоносители России хватит ресурсов лет на шесть.

По его мнению, на динамику экономического роста России гораздо сильнее, чем падение цен на нефть, влияет распространение коронавируса.
"Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора", — сказал Силуанов. По его словам, если для этого понадобится дополнительное финансирование, то будет задействован Резервный фонд правительства.
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Цены на нефтьАнтон СилуановСовет Федерации РФЭкономика
Популярные комментарии
Раз раньше не смогли.То сейчас самое то,статью за хищение и растрату бюджетных средств ужесточить,без права на УДО и полную конфискацию с проверкой окружения "успешных" родственников.
14 марта, 12:57
АААлекс. А.
6310000
"...Однако при цене на нефть ниже цены отсечения ФНБ пополняться не будет." А, если бы не воровали у нас миллиардами и не выводили эти миллиарды из страны, то пресловутый ФНБ могли пополнять. Н.Н.Платошкин уже просвещал население по этому поводу, а он не глупее Силуанова.
14 марта, 12:13
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
45000015
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