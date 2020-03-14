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Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

11:27 14.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран. Архивное фото
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани.
"Правительство и народ Ирана оказали искреннюю дружескую поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, для того чтобы помочь Ирану в его усилиях по противостоянию эпидемии, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов", - говорится в телеграмме китайского лидера.
Он подчеркнул, что "китайская сторона всецело готова укреплять сотрудничество с Ираном в борьбе с эпидемией коронавируса, а также продолжать оказывать Тегерану посильную помощь".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.
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Коронавирус COVID-19Хасан РоуханиСи ЦзиньпинКитайИранВ мире
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