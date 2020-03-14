Силуанов рассказал о росте доходов российских субъектов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости/Прайм. Минфин России обеспокоен снижением поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов, но в целом доходы субъектов РФ растут, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, по субъектам Российской Федерации исполнение бюджета идет с плюсом по сравнению с прошлым годом. "Мы видим, доходы за два месяца выросли на 3%", - сказал он.
12 марта, 13:24Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы
"Нас беспокоит, конечно, поступление налога на прибыль. Налог на прибыль снизился по сравнению с уровнем прошлого года, в первую очередь в тех регионах, которые сейчас зависят от поступления доходов в виде налога на прибыль от сырьевых отраслей", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
"Но, тем не менее, НДФЛ растет - плюс 6%, налог на имущество растет - плюс 20%, и снижаются долги - почти на 3% за период двух месяцев по сравнению с началом года. Снижаются также и долги муниципальных образований", - добавил он.