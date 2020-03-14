В Сербии коронавирусом заражен 41 человек

Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи

БЕЛГРАД, 14 мар - РИА Новости. В Сербии новым коронавирусом заболел 41 человек, сообщило в субботу министерство здравоохранения.

Число зараженных коронавирусом в Сербии в пятницу вечером составляло 35 человек.

"До 8.00 (10.00 мск) были тестированы анализы 17 человек, шесть из них позитивны на коронавирус", - сообщил минздрав. Глава ведомства Златибор Лончар заявил накануне, что будет закрыта граница с Румынией.

Правительство в четверг закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса. Национальный банк Сербии снизил процентную ставку до 1,75%. Пенсионерам будет выплачено по 4 тысячи динаров (около 33 евро) однократной помощи.

Всем медицинским работникам с 1 апреля на 10% будет повышена заработная плата. Сербский президент Александр Вучич заявлял, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенесение назначенных на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса.

Ранее Вучич сообщил, что его правящая Сербская прогрессивная партия и ее коалиционные партнеры отменили все партийные собрания и митинги из-за коронавируса.