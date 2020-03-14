Совфед запросит Минпромторг, почему в аптеках нет медицинских масок

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет Федерации решил запросить Минпромторг, почему в российских аптеках отсутствуют медицинские маски и другие средства защиты от коронавируса.
В субботу на внеочередном заседании в ходе обсуждения ситуации с вирусом сенатор от Самарской области Сергей Мамедов пожаловался на невозможность купить маски, антисептики и другие средства самозащиты не только в городских аптеках, но и в аптечном киоске Совета Федерации.
"Вообще, это полное безобразие, если это так", - отреагировала на его выступление спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее предложению комитет по экономической политике запросит Минпромторг, почему сложилась такая ситуация. "Всего этого - масок, необходимого оборудования - должно быть в необходимом количестве. Китай уже показал, как можно справиться с вирусом при наличии необходимых средств", - сказала она.
"Давайте строго спросим с Минпромторга", - добавила Матвиенко.