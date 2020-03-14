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Пушков предложил полностью прекратить авиасообщение со странами Европы
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РИА Новости

Пушков предложил полностью прекратить авиасообщение со странами Европы

10:40 14.03.2020 (обновлено: 12:00 14.03.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предложил прекратить все авиасообщение России с европейскими странами на "месяц-полтора".
В субботу на внеочередном заседании члены Совета Федерации обсудили ситуацию с коронавирусом и достаточность мер правительства РФ по борьбе с ним.
"Может, нам все же следует на месяц-полтора прекратить авиасообщение с Европой? Люди прилетают из-за рубежа, потом разъезжаются по стране", - заявил Пушков, подчеркнув, что эти люди могут быть носителями коронавируса.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ответ подчеркнула, что уже принято решение приостановить все авиарейсы из России в европейские страны, кроме рейсов в столицы государств ЕС.
"И все полеты туда осуществляются только из одного терминала Шереметьево", - отметила она.
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Коронавирус COVID-19РоссияАлексей ПушковВ мире
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