Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса

"Сейчас (начнутся - ред.) каникулы, детские группы, даже за границу… Я вообще считаю, что (надо - ред.) запретить выезд за границу – с родителями, без родителей. И по максимуму запретить организованные группы куда-то. Это вокзалы, это точки питания и так далее", - сказал Минниханов на традиционном субботнем совещании в правительстве республики.

Президент Татарстана подчеркнул, что ситуация в регионе пока стабильна и четко контролируется, но всем необходимо жестко соблюдать все требования особого санитарно-эпидемиологического режима. Никаких послаблений в этом вопросе быть не должно.

"Никакой у нас угрозы в республике пока нет. Это защита. Мы делаем все, чтобы этой угрозы не было. Люди должны четко понимать, что в республике мы все эти вопросы контролируем. Но, если мы внешний периметр на выезде-въезде не будем контролировать, мы можем оказаться в сложной ситуации", - отметил он.

Минниханов подчеркнул, что все меры принимаются исключительно в интересах детей и всего населения республики. "Весь мир использует такую систему… Все должны понимать, что шуток не бывает. По спортивным мероприятиям тоже. К сожалению, даже по КХЛ мы приняли решение, что будем играть без зрителей… Это делается только в интересах наших людей. Никаких других причин нет", - сказал он.

Ранее по поручению Минниханова республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса в Татарстане был введен особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля. В рамках данных ограничений международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, спортивные матчи (регулярные игры) будут проводиться без участия зрителей, культурные мероприятия также перенесены на более поздние сроки, запланированные гастрольные концерты возможны лишь при условии, что организаторы будут строго соблюдать весь перечень требований для обеспечения безопасности людей и лично будут нести полную ответственность за здоровье зрителей.