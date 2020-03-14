Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет палаты принял решение запретить сенаторам зарубежные поездки из-за эпидемии коронавируса, сообщила спикер Совфеда Совет палаты принял решение запретить сенаторам зарубежные поездки из-за эпидемии коронавируса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании в субботу.

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер. Если все же есть необходимость выехать за границу, сенатор должен написать заявление и будет согласовываться выдача ему загранпаспорта, пояснила спикер.

"Ничего страшного, если месяц, два, три вы не будете выезжать, важно позаботиться о здоровье", - сказала Матвиенко.

Совфед также "ограничивает число посетителей", пояснила она.

Матвиенко сообщила, что на входе в здание палаты посетителям измеряют температуру.

Матвиенко призвала не нагнетать панические настроения в связи с распространением эпидемии. "Правительство принимает все необходимые и достаточные меры по борьбе с коронавирусом", - сказала спикер.

Сенаторы также обсудили возможность приглашения на следующее заседание Совфеда вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с информацией о коронавирусе, однако окончательного решения принято не было.