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Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса
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РИА Новости

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

10:22 14.03.2020 (обновлено: 11:11 14.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совет палаты принял решение запретить сенаторам зарубежные поездки из-за эпидемии коронавируса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании в субботу.
"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер. Если все же есть необходимость выехать за границу, сенатор должен написать заявление и будет согласовываться выдача ему загранпаспорта, пояснила спикер.
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"Ничего страшного, если месяц, два, три вы не будете выезжать, важно позаботиться о здоровье", - сказала Матвиенко.
Совфед также "ограничивает число посетителей", пояснила она.
Матвиенко сообщила, что на входе в здание палаты посетителям измеряют температуру.
Матвиенко призвала не нагнетать панические настроения в связи с распространением эпидемии. "Правительство принимает все необходимые и достаточные меры по борьбе с коронавирусом", - сказала спикер.
Сенаторы также обсудили возможность приглашения на следующее заседание Совфеда вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с информацией о коронавирусе, однако окончательного решения принято не было.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоОбщество
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