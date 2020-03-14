Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T16:10+0300
https://ria.ru/20200314/1568593365.html
Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил теракт в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564428880_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_12c58937292b423a4114f8267549c71f.jpg
РИА Новости

Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил теракт в Алма-Ате

10:05 14.03.2020 (обновлено: 16:10 14.03.2020)
17102
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате приверженца террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавшего теракт в местах скопления людей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Тринадцатого марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-разыскных мероприятий в городе Алматы задержан и <...> подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ"* (ИГ*. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
По данным комитета, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыза (Навруза), у него изъяты две боевые гранаты.
Возбуждены уголовные дела по статьям 255 ("Акт терроризма") и 258 ("Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудник ФСБ
3 марта, 11:15
В России за год предотвратили 34 теракта
10453153
Обсудить 3
Исламское государствоАлма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС
Тест на коронавирус
В Казахстане число больных коронавирусом выросло до шести человек
Леонид Кравчук
Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Стало ясно, кто содержит Украину и на какие деньги
Лариса Ницой
Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова "оружием русского мира"
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Американские флаги в Вашингтоне
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
Российский рубль и американский доллар
Рубль отбил часть потерь за неделю
Свеча
СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Названы тяжелые последствия коронавируса
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Нефтяные станки-качалки на месторождении сланцевой нефти Монтерей в США
Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Солист Little Big рассказал об отборе на Евровидение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния