Комитет нацбезопасности Казахстана предотвратил теракт в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 14 мар — РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алма-Ате приверженца террористической организации " Исламское государство " (ИГ)*, планировавшего теракт в местах скопления людей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тринадцатого марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-разыскных мероприятий в городе Алматы задержан и <...> подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации "ДАИШ"* (ИГ*. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

По данным комитета, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Наурыза (Навруза), у него изъяты две боевые гранаты.

Возбуждены уголовные дела по статьям 255 ("Акт терроризма") и 258 ("Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.