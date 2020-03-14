Правительство одобрил увеличение объема субсидий на развитие ДФО

Отмечается, что за счет указанных средств в Амурской области будут созданы дополнительные мощности электросетевого комплекса города Свободный.

Кроме того, в Приморском крае запланированы реконструкция моста, приобретение и установка шести многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа, а также приобретение дополнительного оборудования для строящейся поликлиники в городе Большой Камень.