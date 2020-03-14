Правительство одобрил увеличение объема субсидий на развитие ДФО

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило увеличение за счет бюджета объема субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщается на сайте кабинета министров.
"Проектом распоряжения предусматривается увеличение за счет зарезервированных в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 2020 году на 1 377 140,2 тысячи рублей, в том числе Амурской области - на 1 130 410 тысяч рублей, Приморскому краю - на 246 730,2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет указанных средств в Амурской области будут созданы дополнительные мощности электросетевого комплекса города Свободный.
Кроме того, в Приморском крае запланированы реконструкция моста, приобретение и установка шести многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа, а также приобретение дополнительного оборудования для строящейся поликлиники в городе Большой Камень.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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