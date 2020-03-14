Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса

Серджо Маттарелле и Китайский лидер на днях направил телеграммы президентам Ирана, Италии и Южной Кореи Хасану Роухани Мун Чжэ Ину , в которых выразил искренние соболезнования от всего китайского народа и правительства в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в этих странах.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Ирана подчеркнул, что две страны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, а народы двух стран объединяет традиционно дружеские отношения. "Я верю, что правительство и народ Ирана непременно смогут одержать победу в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

В телеграмме итальянскому президенту Си Цзиньпин отметил, что "взаимная поддержка и взаимовыгодное сотрудничество всегда оставались главным отличием всестороннего стратегического партнерства Италии и Китая , в это сложное для Италии время правительство и народ Китая твердо поддерживают усилия итальянской стороны в борьбе с эпидемией и готовы сотрудничать и предоставлять необходимую помощь".

В своем послании к южнокорейскому коллеге Си Цзиньпин подчеркнул, что для эпидемии нет государственных границ, все страны мира являются сообществом единой судьбы, "правительство и народ Китая глубоко сопереживают эпидемической ситуации и трудностям, с которыми в настоящий момент сталкивается Южная Корея".

"Китай продолжит оказывать помощь Южной Корее для борьбы с эпидемией в рамках своих возможностей, готов работать вместе с южнокорейской стороной для того, чтобы как можно раньше преодолеть эту эпидемию и обеспечить безопасность жизни и здоровья народов двух стран и всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.