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https://ria.ru/20200314/1568592877.html
Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса
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РИА Новости

Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса

09:42 14.03.2020 (обновлено: 11:43 14.03.2020)
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© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил лидерам Ирана, Италии и Южной Кореи соболезнования в связи с тяжелой ситуацией в этих странах из-за эпидемии нового типа коронавируса, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Китайский лидер на днях направил телеграммы президентам Ирана, Италии и Южной Кореи Хасану Роухани, Серджо Маттарелле и Мун Чжэ Ину, в которых выразил искренние соболезнования от всего китайского народа и правительства в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в этих странах.
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"Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Ирана подчеркнул, что две страны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, а народы двух стран объединяет традиционно дружеские отношения. "Я верю, что правительство и народ Ирана непременно смогут одержать победу в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
В телеграмме итальянскому президенту Си Цзиньпин отметил, что "взаимная поддержка и взаимовыгодное сотрудничество всегда оставались главным отличием всестороннего стратегического партнерства Италии и Китая, в это сложное для Италии время правительство и народ Китая твердо поддерживают усилия итальянской стороны в борьбе с эпидемией и готовы сотрудничать и предоставлять необходимую помощь".
В своем послании к южнокорейскому коллеге Си Цзиньпин подчеркнул, что для эпидемии нет государственных границ, все страны мира являются сообществом единой судьбы, "правительство и народ Китая глубоко сопереживают эпидемической ситуации и трудностям, с которыми в настоящий момент сталкивается Южная Корея".
"Китай продолжит оказывать помощь Южной Корее для борьбы с эпидемией в рамках своих возможностей, готов работать вместе с южнокорейской стороной для того, чтобы как можно раньше преодолеть эту эпидемию и обеспечить безопасность жизни и здоровья народов двух стран и всего мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.
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Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
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Коронавирус COVID-19Мун Чжэ ИнХасан РоуханиСерджо МаттареллаСи ЦзиньпинЮжная КореяКитайИранИталияВ мире
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