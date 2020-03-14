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В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности
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РИА Новости

В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности

09:22 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице.
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"Сложная обстановка требует от каждого из нас максимально ответственного отношения ко всем мерам профилактики. На данный момент в регионе не выявлено новых случаев заболевания. У единственной пациентки уже давно нет признаков ОРВИ. Сегодня взяты контрольные пробы. Те, кто контактировал с ней, находятся под наблюдением", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В соответствии с указом, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией - COVID-19, рекомендовано сообщать о своем возвращении в Россию, указывая при этом место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию, на горячую линию Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц. При этом рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу, минимизировать выход в общественные места.
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Руководителям предприятий, организаций Нижегородской области поручено по возможности обеспечить для сотрудников контроль температуры тела, чтобы своевременно освобождать от работы людей с признаками респираторных инфекций. Выявление заболеваний поручено организовать и для воспитанников детсадов, учащихся, студентов, а также тех, кто проживает в учреждениях соцобслуживания. Работодатели при этом должны оказывать содействие людям с признаками респираторных заболеваний в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, подчеркивается в указе губернатора.
В документе, подписанном Никитиным, указано, что работодатели и образовательные, социальные учреждения должны незамедлительно уведомлять региональное управление Роспотребнадзора обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией.
"Предприятия, учреждения и организации должны обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств в режиме вирусных инфекций. А в местах пребывания людей в закрытых помещениях необходимо установить бактерицидные облучатели", - отмечается в сообщении.
Кроме того, указ губернатора Нижегородской области предписывает приостановить в предприятиях торговли реализацию салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания.
Указ губернатора Нижегородской области распространяется и на организацию массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Рекомендовано обеспечить "входной фильтр" перед началом мероприятий, выявляя людей с повышенной температурой.
Прибывших из стран, где сложилась неблагополучная ситуация с коронавирусной инфекцией, рекомендовано в течение 14 дней по возвращении в Россию не включать в организованные группы для участия в массовых мероприятиях. Также возможны отмена или перенос массовых мероприятий, их проведение в видеоформате или без зрителей.
Указ губернатора будет действовать до особого распоряжения главы региона.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьОбщество
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