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Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки
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РИА Новости

Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

09:10 14.03.2020 (обновлено: 14:33 14.03.2020)
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© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса.
Так, если была запланирована поездка в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, путешественник вправе требовать расторжения договора и возврата всей стоимости путевки.
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Это право распространяется и на страны, где режим угрозы безопасности туристов не вводили. В таком случае договор можно расторгнуть в связи с "существенным изменением обстоятельств", из которых исходили стороны при подписании документа.

"При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором", — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Если размер вычета не устроит путешественника, он может оспорить действия туроператора в суде. При этом бремя доказывания фактически понесенных расходов лежит на туроператоре.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса Covid-19 пандемией. В мире заразилось уже свыше 140 тысяч человек в более чем 130 странах, при этом число скончавшихся превысило пять тысяч.
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