Ростуризм разъяснил, как вернуть деньги за отмененные поездки

Сотрудница авиакомпании производит регистрацию пассажиров и багажа на рейс в Международном аэропорту Сочи

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за путешествия, не состоявшиеся из-за распространения коронавируса

Так, если была запланирована поездка в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, путешественник вправе требовать расторжения договора и возврата всей стоимости путевки.

Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 38.5 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 22.6 % Избегаю скоплений людей 15.1 % Отказался от поездки за границу 23.8 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать

Это право распространяется и на страны, где режим угрозы безопасности туристов не вводили. В таком случае договор можно расторгнуть в связи с "существенным изменением обстоятельств", из которых исходили стороны при подписании документа.

"При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором", — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Если размер вычета не устроит путешественника, он может оспорить действия туроператора в суде. При этом бремя доказывания фактически понесенных расходов лежит на туроператоре.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом. Кроме того, с 16 марта Россия временно ограничит авиасообщение со странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией, хотя сохранятся регулярные рейсы в столицы этих стран, а также чартеры, предназначенные для возвращающихся россиян.