В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса

В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии «Nur Otan», назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется.

"В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии Nur Otan, назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется", - написал Байбек на своей странице в Twitter.