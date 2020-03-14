В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН, 14 мар - РИА Новости. Заседание политического совета партии власти Nur Otan, назначенное на 18 марта отменено из-за коронавируса, сообщил первый заместитель председателя партии власти Бауыржан Байбек.
В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии «Nur Otan», назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) March 14, 2020
"В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание Политического совета партии Nur Otan, назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется", - написал Байбек на своей странице в Twitter.
Председателем партии Nur Otan является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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