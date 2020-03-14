В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в эфире телеканала "Украина", что выход из минских соглашений повлечет для Киева катастрофические последствия.
Он напомнил, что украинский президент по время "нормандского саммита" в Париже заявлял о том, что Киев не может "автоматически выполнять" минские соглашения, при этом любые слова об их изменении встречали жесткую реакцию со стороны других участников переговоров.
В то же время глава офиса Зеленского призвал пересмотреть договоренности. По его словам, Киев не может пойти на условие передачи контроля над границей в Донбассе через два месяца после местных выборов.
Ранее Зеленский в интервью Guardian выступил за более гибкий подход к минским соглашениям и пригрозил выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если к концу года не будет достигнуто значительного прогресса. В свою очередь, представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что "передвижки" в пунктах минских соглашений, о которых говорил Зеленский, могут привести к полному невыполнению договоренностей и трагедии в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.