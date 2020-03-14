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Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
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РИА Новости

Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу

05:33 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале в субботу третьей 3 фазы военных учений "Боливарианский щит" для отработки мер противодействия распространению нового коронавируса в стране.
"Завтра начинаются интегральные учения "Боливарианской щит 3 2020 - Безопасное здравоохранение", - заявил Мадуро в ходе телеконференции с губернаторами по мерам реагирования на пандемию коронавируса, трансляция велась в Twitter президента.
По словам Мадуро, учения имеют единственную цель: подготовиться к противодействию угрозы пандемии COVID-19 в условиях ЧС, которая позволяет правительству задействовать даже самые крайние меры.
Мадуро ранее сообщил, что страна на месяц приостанавливает международные авиарейсы из Европы и Колумбии. Для приема возможных пациентов с коронавирусом в стране будут подготовлены 46 больниц. Запрещаются все массовые мероприятия.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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