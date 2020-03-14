Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу

МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале в субботу третьей 3 фазы военных учений "Боливарианский щит" для отработки мер противодействия распространению нового коронавируса в стране.
"Завтра начинаются интегральные учения "Боливарианской щит 3 2020 - Безопасное здравоохранение", - заявил Мадуро в ходе телеконференции с губернаторами по мерам реагирования на пандемию коронавируса, трансляция велась в Twitter президента.
По словам Мадуро, учения имеют единственную цель: подготовиться к противодействию угрозы пандемии COVID-19 в условиях ЧС, которая позволяет правительству задействовать даже самые крайние меры.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
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