В Уругвае частично закроют границы на фоне коронавируса

МОНТЕВИДЕО, 14 мар - РИА Новости. Власти Уругвая приняли решение о частичном закрытии границ на фоне коронавируса, сообщил президент страны Луис Лакалье Поу на пресс-конференции.
"Мы собираемся приступить к частичному закрытию границ, что подразумевает обязательный карантин для тех пассажиров, которые объявляются в зоне риска, в то же время (вводится – ред.) запрет на спуск пассажиров и экипажа круизных судов", - заявил президент.
Президент также объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с выявлением первых случаев заражения коронавирусом в стране.
Все приезжающие в страну из государств, где наблюдаются очаги коронавируса, должны быть в обязательном порядке помещены на карантин. По словам министра здравоохранения Даниэля Салинаса, данные меры коснутся людей, приехавших из Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Ирана, Италии, Испании, Франции и Германии.
Кроме того, президент объявил о временном прекращении проведения публичных мероприятий.
Ректор Университета Республики Уругвай (Udelar) Родриго Арим заявил о временном прекращении учебной деятельности с 14 по 21 марта, о чем сообщается на странице университета в Twitter.
В пятницу Уругвай одним из последних в Латинской Америке подтвердил первые четыре случая заболевания коронавирусом.
На фоне опасений, связанных с коронавирусом, граждане страны стали массово скупать дезинфицирующие средства, сообщили РИА Новости управляющие ряда магазинов.
"С тех пор как несколько часов назад объявили, что здесь есть коронавирус, был замечен рост количества клиентов, больше всего покупают антисептики и маски", - сообщила Валентина Муньос из аптеки в торговом центре города Сальто.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже более 132 тысяч человек более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса