В Уругвае частично закроют границы на фоне коронавируса

"Мы собираемся приступить к частичному закрытию границ, что подразумевает обязательный карантин для тех пассажиров, которые объявляются в зоне риска, в то же время (вводится – ред.) запрет на спуск пассажиров и экипажа круизных судов", - заявил президент.

Президент также объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с выявлением первых случаев заражения коронавирусом в стране.

"С тех пор как несколько часов назад объявили, что здесь есть коронавирус, был замечен рост количества клиентов, больше всего покупают антисептики и маски", - сообщила Валентина Муньос из аптеки в торговом центре города Сальто.