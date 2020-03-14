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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за сутки выросло до 8086
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее за сутки выросло до 8086

04:23 14.03.2020
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© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 107 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 204 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8086 человек, погибли уже 72, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 67 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа новых случаев 62 обнаружены в городе Тэгу, 13 - в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 72. Выздоровели рекордные 204 пациента, таким образом, число выписанных составляет 714 человек. Анализы еще 17 634 человек находятся в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 238, в Тэгу – 5990 человек, 1 153 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 200 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 100 случаев. По меньшей мере около 4,8 тысячи (59,9%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи. Всего же с коллективными заражениями в стране связано около 80% случаев.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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