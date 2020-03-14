Исследование: только треть россиян регулярно откладывают деньги

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый третий Каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, чаще всего накопления составляли 10-20% от зарплаты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. В исследовании приняли участие более 1200 человек в больших и малых российских городах, в том числе в Москве

"Каждый третий участник опроса (около 30%) регулярно откладывал деньги в течение последнего года. Еще 34% не копят на постоянной основе, а 28% заявили, что хотели бы копить, но пока не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений только 7%", - подсчитали авторы исследования.

Чаще всего накопления составляют 10-20% от зарплаты. В редких случаях россияне стремятся отложить больше денег по итогам каждого месяца (50-70% заработка). При этом 40% заявили, что за последний год стали копить больше, а 34% — сократили ежемесячно сберегаемую сумму.