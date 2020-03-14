Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T03:24+0300
https://ria.ru/20200314/1568589173.html
Исследование: только треть россиян регулярно откладывают деньги
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Исследование: только треть россиян регулярно откладывают деньги

03:24 14.03.2020
573
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, чаще всего накопления составляли 10-20% от зарплаты, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 1200 человек в больших и малых российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде.
"Каждый третий участник опроса (около 30%) регулярно откладывал деньги в течение последнего года. Еще 34% не копят на постоянной основе, а 28% заявили, что хотели бы копить, но пока не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений только 7%", - подсчитали авторы исследования.
Чаще всего накопления составляют 10-20% от зарплаты. В редких случаях россияне стремятся отложить больше денег по итогам каждого месяца (50-70% заработка). При этом 40% заявили, что за последний год стали копить больше, а 34% — сократили ежемесячно сберегаемую сумму.
Россияне копят на путешествия, недвижимость и первый взнос по ипотеке. Также популярные цели накоплений - это машина и ремонт. Гораздо реже люди откладывают на образование. Многие копят просто так, чтобы иметь "подушку безопасности", выяснили аналитики.
Денежные купюры, архивное фото
26 февраля 2015, 00:05
ВЦИОМ: 55% россиян сейчас предпочитают экономить и откладывать деньгиСогласно опросу ВЦИОМ, 45% россиян считают нужным сейчас забрать деньги из банка и хранить их дома, 28% опрошенных уверены, что в данной ситуации лучше положить накопления на банковский счет.
410043
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о мерах по борьбе с коронавирусом в Германии
Собака породы бордер-колли
В США уличный пес ворует продукты с домашнего крыльца
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Город Находка в Приморском крае
В Находке ввели режим ЧС из-за розлива 2,5 тысячи тонн мазута
Американские флаги в Вашингтоне
Адвокаты россиян в США рассказали об изменениях в их работе
Российский рубль и американский доллар
Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Добыча нефти
Нефть подскочила на 7% на заявлениях Трампа по коронавирусу
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал ограничение авиасообщения со странами Европы
Градусник в руке
Врач назвал самый эффективный градусник
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Ночной храп
"Как защита от нового коронавируса". Ученый рассказал о пользе сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Казахстане отменили заседание партии Nur Otan из-за коронавируса
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния