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РИА Наука
2020-03-14T07:37+0300
https://ria.ru/20200314/1568588965.html
Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

03:05 14.03.2020 (обновлено: 07:37 14.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить на одном из следующих заседаний совета РАН по космосу. Основой для базы станут посадочные аппараты, которые обе страны планируют отправить на Луну в ближайшие годы.
Ранее "Роскосмос" сообщал, что в рамках двухсторонних договоренностей российский орбитальный аппарат "Луна-26" подберет места для будущих посадок на лунную поверхность китайских аппаратов. Кроме того, в рамках достигнутых соглашений Россия и Китай рассмотрят возможность установки научного оборудования на аппаратах "Луна-26" и "Чанъэ-7", а также проведения совместных космических экспериментов. Кроме того, Москва и Пекин создадут объединенный центр данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
В 2021 году Россия должна отправить на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.
Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.
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РИА НаукаРоссияЛунаКосмос - РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Идеальный вариант. Россия и Китай наиболее адекватные государства с научными и материальными возможностями
14 марта, 04:20
Ярослав Погодин
5970006
надеюсь в будущем косомс обьеденит всех жителей нашего голубого дома - для покорения окружающего нас пространства !!! Когда есть одна цель - тогда народ живёт дружней !!!
14 марта, 03:13
Олег Первов
960001
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