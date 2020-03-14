Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

"Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению", - сказал собеседник агентства.

В 2021 году Россия должна отправить на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году - орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году - посадочную станцию "Луна-27". Создание этих станций включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года.

Кроме того, в 2027-2028 годах намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Этот проект пока не включен ни в какую программу.