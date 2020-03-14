Врач назвал самый эффективный градусник

"Инфракрасный градусник стоит значительно дороже. Соотнося цену и точность измерения, предпочтение лучше отдать электронному термометру. Он долговременный и надежный. В моей семье и в моем окружении только электронный градусник используют. Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике. Это очень частое явление, но электронное измерение температуры– это самое точное на сегодняшний день", – рекомендует врач.