Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T02:42+0300
https://ria.ru/20200314/1568588523.html
Врач назвал самый эффективный градусник
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/94/1563459433_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_e0e9bd25fafde0cac0a2cd894ac0a944.jpg
РИА Новости

Врач назвал самый эффективный градусник

02:42 14.03.2020
4526
© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке
© Depositphotos / iLiApodo1988
Градусник в руке
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ртутный, электронный или инфракрасный? Какой градусник стоит купить домой, чтобы максимально точно и безопасно мерить себе и близким температуру, рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.
Из-за вспышки коронавируса в большинстве офисов России начали проводить измерение температуры сотрудникам. Обычно для этого используют инфракрасные градусники– самые современные из термометров.Владимир Хорошев ответил на вопрос, стоит ли приобрести такой градусник для личного пользования.
"Инфракрасный градусник стоит значительно дороже. Соотнося цену и точность измерения, предпочтение лучше отдать электронному термометру. Он долговременный и надежный. В моей семье и в моем окружении только электронный градусник используют. Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике. Это очень частое явление, но электронное измерение температуры– это самое точное на сегодняшний день", – рекомендует врач.
Для тех, кто не может преодолеть свои предрассудки по поводу электроники, всегда остается ртутный градусник. Такой термометр точен, но из-за опасного вещества внутри он может принести больше вреда, чем пользы здоровью, рассказал Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.
"Ртутный градусник в современной жизни применять не стоит. Он, безусловно, точный, но опасный. Иметь ртутный термометр просто небезопасно. Для обычного бытового использования самым точным является электронный градусник", – советует врач.
Молекула ДНК на ладони
24 января 2019, 14:13РИА Наука
Российские биологи встроили "градусник" в геномный редактор
20932076
Обсудить 6
РоссияКоронавирус Covid-19Общество
Рекомендуем
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Телеведущая Жанна Бадоева
Ведущая Первого канала застряла в США из-за коронавируса
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Российский рубль и американский доллар
Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Ветеран СВР рассказал, как "брал под контроль" Белый дом
Солнце
Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
Военные действия в провинции Идлиб
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Свеча
СМИ: 39-летний российский бизнесмен умер во время тренировки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07У третьего члена бразильской делегации в США нашли коронавирус
08:00Врач Трампа заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус
07:57Колумбия закроет границу с Венесуэлой из-за коронавируса
07:45Во Владимирской области легковушка столкнулась с поездом
07:18Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели
07:04Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек
07:01Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
06:44В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
06:36Венесуэльцы не попадут в метро и поезда без масок
06:32Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
06:19На Филиппинах еще один человек скончался из-за коронавируса
06:18В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
06:08Застрявших в Китае моряков "Гудзона" отправят на родину 20 марта
06:05Число заболевших коронавирусом в Панаме возросло до 36 человек
06:03Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
05:48В Китае 13 человек умерли за сутки из-за коронавируса
05:33Мадуро объявил в Венесуэле учения по противодействию коронавирусу
05:31Пользователи Windows столкнулись со сбоем после установки обновления
05:28В Мавритании выявили первый случай заражения коронавирусом
05:25Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Лента новостейМолния