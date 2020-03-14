Врач назвал самый эффективный градусник

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ртутный, электронный или инфракрасный? Какой градусник стоит купить домой, чтобы максимально точно и безопасно мерить себе и близким температуру, рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.
Из-за вспышки коронавируса в большинстве офисов России начали проводить измерение температуры сотрудникам. Обычно для этого используют инфракрасные градусники– самые современные из термометров.Владимир Хорошев ответил на вопрос, стоит ли приобрести такой градусник для личного пользования.
"Инфракрасный градусник стоит значительно дороже. Соотнося цену и точность измерения, предпочтение лучше отдать электронному термометру. Он долговременный и надежный. В моей семье и в моем окружении только электронный градусник используют. Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике. Это очень частое явление, но электронное измерение температуры– это самое точное на сегодняшний день", – рекомендует врач.
Для тех, кто не может преодолеть свои предрассудки по поводу электроники, всегда остается ртутный градусник. Такой термометр точен, но из-за опасного вещества внутри он может принести больше вреда, чем пользы здоровью, рассказал Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik.
"Ртутный градусник в современной жизни применять не стоит. Он, безусловно, точный, но опасный. Иметь ртутный термометр просто небезопасно. Для обычного бытового использования самым точным является электронный градусник", – советует врач.
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