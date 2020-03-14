Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Благотворительный фонд основателя корпорации Alibaba Благотворительный фонд основателя корпорации Alibaba Джека Ма пожертвует США один миллион медицинских масок и 500 тысяч наборов для выявления заражения коронавирусом , сообщается в его обращении, опубликованном Twitter фонда.

"Сейчас мы собрали и подготовили к отправке 500 тысяч тестовых наборов (для выявления коронавирусной инфекции) и 1 миллион масок, чтобы передать Соединенным Штатам", - говорится в письме Джека Ма.

"Опираясь на опыт моей страны, быстрое и точное тестирование и приемлемые средства личной защиты для медицинских работников являются наиболее эффективными в предотвращении распространения вируса", - добавил Джек Ма.

Основатель корпорации Alibaba выразил надежду, что пожертвование фонда поможет США справиться с пандемией коронавируса, а также подчеркнул, что проблему невозможно решить усилиями одной страны.

Ранее благотворительный фонд Group Джека Ма пожертвовал более 15 миллионов долларов на разработку лекарственных препаратов и вакцины против нового типа коронавируса. Кроме того, еще около 2,1 миллиона долларов фонд выделил Колумбийскому университету на разработку лекарства.