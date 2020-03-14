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Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом

01:39 14.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДжек Ма
Джек Ма
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Джек Ма. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Благотворительный фонд основателя корпорации Alibaba Джека Ма пожертвует США один миллион медицинских масок и 500 тысяч наборов для выявления заражения коронавирусом, сообщается в его обращении, опубликованном Twitter фонда.
"Сейчас мы собрали и подготовили к отправке 500 тысяч тестовых наборов (для выявления коронавирусной инфекции) и 1 миллион масок, чтобы передать Соединенным Штатам", - говорится в письме Джека Ма.
"Опираясь на опыт моей страны, быстрое и точное тестирование и приемлемые средства личной защиты для медицинских работников являются наиболее эффективными в предотвращении распространения вируса", - добавил Джек Ма.
Основатель корпорации Alibaba выразил надежду, что пожертвование фонда поможет США справиться с пандемией коронавируса, а также подчеркнул, что проблему невозможно решить усилиями одной страны.
Ранее благотворительный фонд Group Джека Ма пожертвовал более 15 миллионов долларов на разработку лекарственных препаратов и вакцины против нового типа коронавируса. Кроме того, еще около 2,1 миллиона долларов фонд выделил Колумбийскому университету на разработку лекарства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжек МаСШАВ мире
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