В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло в пятницу около 23.10 мск на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов.
"Автомобиль скорой помощи совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате ДТП пострадали три человека в автомобиле скорой помощи, они в средней степени вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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