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В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
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РИА Новости

В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

01:13 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, ДТП произошло в пятницу около 23.10 мск на перекрестке Луначарского и Светлановского проспектов.
"Автомобиль скорой помощи совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате ДТП пострадали три человека в автомобиле скорой помощи, они в средней степени вреда здоровью", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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