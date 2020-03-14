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В Киеве избрали меру пресечения участникам нападения на советника СНБО
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РИА Новости

В Киеве избрали меру пресечения участникам нападения на советника СНБО

00:43 14.03.2020 (обновлено: 05:01 14.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Юрию Капле, Сергею Тамарину и Александру Демидову, которых подозревают в нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо.
В четверг в Киеве сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе. После перепалки группа лиц попыталась помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
"Печерский районный суд Киева избрал для Юрия Капли, подозреваемого в хулиганстве во время инцидента с внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, меру пресечения в виде личного обязательства. Сегодня, 13 марта, суд уже избрал меры пресечения двум подозреваемым: Александру Демидову в виде круглосуточного домашнего ареста, Сергею Тамарину – в виде личного обязательства", - сообщило агентство УНИАН.
Согласно решению суда, Тамарин и Капля обязаны являться в суд, к следователю и прокурору по первому требованию, а также сообщать об изменении места жительства, не покидать Киев и Киевскую область без предупреждения следствия, а также сдать паспорт для выезда за границу.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
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