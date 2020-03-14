В Киеве избрали меру пресечения участникам нападения на советника СНБО

КИЕВ, 14 мар – РИА Новости. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Юрию Капле, Сергею Тамарину и Александру Демидову, которых подозревают в нападении на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо.
В четверг в Киеве сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе. После перепалки группа лиц попыталась помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал.
"Печерский районный суд Киева избрал для Юрия Капли, подозреваемого в хулиганстве во время инцидента с внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, меру пресечения в виде личного обязательства. Сегодня, 13 марта, суд уже избрал меры пресечения двум подозреваемым: Александру Демидову в виде круглосуточного домашнего ареста, Сергею Тамарину – в виде личного обязательства", - сообщило агентство УНИАН.
Согласно решению суда, Тамарин и Капля обязаны являться в суд, к следователю и прокурору по первому требованию, а также сообщать об изменении места жительства, не покидать Киев и Киевскую область без предупреждения следствия, а также сдать паспорт для выезда за границу.
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