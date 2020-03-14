В Киеве избрали меру пресечения участникам нападения на советника СНБО

"Печерский районный суд Киева избрал для Юрия Капли, подозреваемого в хулиганстве во время инцидента с внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, меру пресечения в виде личного обязательства. Сегодня, 13 марта, суд уже избрал меры пресечения двум подозреваемым: Александру Демидову в виде круглосуточного домашнего ареста, Сергею Тамарину – в виде личного обязательства", - сообщило агентство УНИАН.