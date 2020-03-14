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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-03-14T12:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568584892.html
Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568584839_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_067b50853988283dd638106e38102f53.png
РИА Новости

Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы

12:00 14.03.2020
10398
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы
Вчера, 12:00
Зима 2020 стала самой тёплой за 140 лет наблюдений, и весна тоже обещает побить рекорды. Температурные аномалии грозят не только высоким давлением у метеозависимых; "сдвиги" времён года приведут к серьёзным последствиям для экономики, сельского хозяйства и здоровья людей. И можно ли называть аномалией то, что скоро станет регулярным?
Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Почему за "плюсовой" зимой может следовать холодное лето? Станут ли в будущем погодные аномалии обыденным явлением? Как рекордно тёплая зима способствовала коронавирусу? Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионные ущербы гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про климатическую катастрофу или про таяние вечной мерзлоты.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Владимир Чупров
Монтаж Андрея Темнова
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