Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы

Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Почему за "плюсовой" зимой может следовать холодное лето? Станут ли в будущем погодные аномалии обыденным явлением? Как рекордно тёплая зима способствовала коронавирусу? Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионные ущербы гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности? Объясняет Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про климатическую катастрофу или про таяние вечной мерзлоты.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Владимир Чупров
Монтаж Андрея Темнова
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