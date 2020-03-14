Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы

10398

Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Последствия аномально тёплой зимы

Зима 2020 стала самой тёплой за 140 лет наблюдений, и весна тоже обещает побить рекорды. Температурные аномалии грозят не только высоким давлением у метеозависимых; "сдвиги" времён года приведут к серьёзным последствиям для экономики, сельского хозяйства и здоровья людей. И можно ли называть аномалией то, что скоро станет регулярным?