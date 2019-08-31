Мы все умрём. Таяние вечной мерзлоты.

Каждый год тает от 1 до 5 сантиметров вечной мерзлоты, выделяя до 2 см воды – это порядка 2000 тонн с каждого квадратного километра. Кроме воды, из мерзлоты при таянии ежегодно выходит до 5 млн тонн метана – одного из основных парниковых газов. Оттаявший грунт обнажает то, что таилось в земле долгие годы – например, скотомогильники, полные спор сибирской язвы, бруцелл и других смертельно опасных бактерий.