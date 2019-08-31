Мы все умрём. Таяние вечной мерзлоты.

Каждый год тает от 1 до 5 сантиметров вечной мерзлоты, выделяя до 2 см воды – это порядка 2000 тонн с каждого квадратного километра. Кроме воды, из мерзлоты при таянии ежегодно выходит до 5 млн тонн метана – одного из основных парниковых газов. Оттаявший грунт обнажает то, что таилось в земле долгие годы – например, скотомогильники, полные спор сибирской язвы, бруцелл и других смертельно опасных бактерий.
Мерзлота тает безвозвратно, или она может восстановиться? Насколько велика реальная угроза природе и человеку? Можем ли мы извлечь из таяния подземных льдов хоть какую-нибудь пользу? В этих и других вопросах помогал разобраться Дмитрий Замолодчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Замолодчиков
Монтаж Андрея Темнова
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