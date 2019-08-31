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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. Таяние вечной мерзлоты.

12:00 31.08.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Таяние вечной мерзлоты.
12:00
В Северной Америке и Евразии вечной мерзлотой покрыто примерно 25% территории. А в России – около 60%. Мерзлота тает. Всего по несколько сантиметров в год – но достаточно, чтобы вызвать непредсказуемые гигантские изменения в ландшафте и климате. Наводнения, подземные взрывы, парниковые газы и эпидемии – что может нести таяние вечной мерзлоты?
Каждый год тает от 1 до 5 сантиметров вечной мерзлоты, выделяя до 2 см воды – это порядка 2000 тонн с каждого квадратного километра. Кроме воды, из мерзлоты при таянии ежегодно выходит до 5 млн тонн метана – одного из основных парниковых газов. Оттаявший грунт обнажает то, что таилось в земле долгие годы – например, скотомогильники, полные спор сибирской язвы, бруцелл и других смертельно опасных бактерий.
Мерзлота тает безвозвратно, или она может восстановиться? Насколько велика реальная угроза природе и человеку? Можем ли мы извлечь из таяния подземных льдов хоть какую-нибудь пользу? В этих и других вопросах помогал разобраться Дмитрий Замолодчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Дмитрий Замолодчиков
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаводнениемерзлота
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