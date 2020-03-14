Стало ясно, кто содержит Украину и на какие деньги

На днях на Украине обнародовали перечень 100 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2019 года по суммам перечислений в государственный и местные бюджеты. Речь идет о платежах, подконтрольных налоговой службе, без учета сборов на таможне и возмещения НДС (в противном случае показатели экспортеров и предприятий, работающих на внутренний рынок, были бы несопоставимы).

Сто крупнейших украинских компаний в 2019 году обеспечили уплату 37,2% всех налоговых платежей в государственный и местные бюджеты, перечислив в них 332 миллиарда гривен.

Много это или мало — вопрос открытый. Но вот тенденции в уплате налогов сотней крупнейших налогоплательщиков точно наблюдаются интересные.

Во-первых, удельный вес уплачиваемых крупнейшими налогоплательщиками налогов в общей сумме поступлений неуклонно снижается, хотя в топ-100 представлены в основном либо монополисты, либо транснациональные компании.

Во-вторых, с каждым годом сужается отраслевая структура топ-100. Аграрии там не представлены вовсе, несмотря на провозглашенный курс по построению "аграрной сверхдержавы". Машиностроителей уже тоже почти нет. Преобладают металлурги, энергетики, транспортники, а также алкогольные и табачные компании.

Крупнейшим налогоплательщиком Украины вновь стало АО "Укргаздобыча", перечислившее в бюджеты 46,7 миллиарда гривен. Оно является таковым с 2015 года, когда правительство Яценюка запустило многократное повышение цен на газ для всех категорий потребителей. Напомним: отбираемый Украиной российский газ был объявлен европейским, а цену на него установили по формуле "Баумгартен+" — то есть цена на газовом хабе в Баумгартене плюс цена его транспортировки до Украины, плюс цена транспортировки и распределения по Украине, плюс цена содержания сетей, плюс наценка и т. п. На газе собственной добычи рентабельность при такой схеме стала зашкаливать за 500-600%. У "Укргаздобычи" появилось из воздуха так много денег, что даже при жутко коррупционных расходах, в том числе на так называемую "Стратегию 20/20" (предполагала добычу к 2020 году 20 миллиардов кубометров газа), оставалось много лишних. Кстати, от "Стратегии 20/20" отказались аккурат посреди 2019 года, не добившись вообще никакого повышения добычи, но благополучно освоив около 50 миллиардов гривен.

Вторую позицию тоже уже традиционно заняла надстройка-пустышка НАК "Нафтогаз Украины", которая сама добычей и транспортировкой углеводородов не занимается, но безбедно живет за счет своих "дочек", включая "Укргаздобычу". Чего только стоит официальная зарплата главы правления формально государственного "Нафтогаза" Андрея Коболева — недавно стало известно, что в 2018 году он заработал десять миллионов долларов. НАК перечислила в бюджеты всех уровней 34,2 миллиарда гривен.

На двоих "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" заплатили больше девяти процентов всех налоговых поступлений. Но сделали это не за счет высокой ренты с добываемых углеводородов, а паразитируя на своих согражданах и промышленности.

Третьим по платежам стало ЧАО "Филип Моррис Украина" с 17,2 миллиарда гривен. Но надо понимать, что львиная доля из этой суммы — акцизы. Прибыль на Украине эта транснациональная компания (ТНК) "умудряется" практически не получать.

Топ-100 крупнейших украинских налогоплательщиков в пух и прах развенчивает миф об "эффективном частном собственнике". После 30 лет бесконечных приватизаций в десятке крупнейших налогоплательщиков шесть государственных компаний, в сотне — 31. Они уплатили в бюджеты 173,5 миллиарда гривен — больше половины от топ-100.

По количеству представленных в топ-100 позиций ближайшим к государству собственником является Ринат Ахметов. Подконтрольных ему компаний в сотне 22 — и это при потере им контроля над рядом предприятий в ЛНР и ДНР. Общий объем платежей 22 его компаний в бюджеты — 34,1 миллиарда гривен.

Еще 21 компания из топ-100 принадлежит различным ТНК. Ими в бюджеты перечислено 68,8 миллиарда. Но львиная доля из этой суммы — акцизы, поскольку плательщиками являются сразу семь компаний, подконтрольных табачным транснациональным компаниям. Если же обратить внимание на прибыль, то выяснится, что ТНК ее выводят с Украины даже успешнее, чем местные олигархи: компании Ахметова заплатили налога на прибыль в сумме 13 миллиардов гривен, а подконтрольные ТНК — 7,5 миллиарда. Впрочем, "неэффективный" собственник в лице государства тут вне конкуренции — 32,2 миллиарда.

Остальные владельцы представлены не так кучно. Например, в перечне лишь три компании Игоря Коломойского. Но стоит иметь в виду, что под его же фактическим контролем находятся и еще две государственные — "Укрнефть" и "Центрэнерго".

Несмотря на заявленный курс на построение "аграрной сверхдержавы", по итогам 2019 года среди 100 крупнейших плательщиков не оказалось ни одного аграрного предприятия.

Что лишний раз свидетельствует: само по себе сельское хозяйство (особенно растениеводство, основной сектор аграрной отрасли на Украине) добавленную стоимость создает в мизерных объемах, равно как и рабочие места. И основой для существования государства быть не может. Более того, в украинских реалиях как местные латифундисты, так и ТНК, успешно и практически в полном объеме выводят за пределы страны прибыль, не принося государству ничего.

В мизерных количествах представлены в перечне и высокотехнологичные производства: там есть лишь три представителя машиностроения — АО "Мотор Сич", АО "Турбоатом" и ГП "Антонов". Еще четыре года назад высокотехнологичных компаний в топ-100 было шесть.

На самом деле лидирующие позиции среди крупнейших плательщиков занимает энергетика: добыча и распределение углеводородов, производство электроэнергии, добыча угля. В топ-100 — сразу 21 энергетическая компания. По 17 компаний представляют транспорт и металлургию.

Примечательно также, что на фоне отсутствия в перечне аграриев сразу 15 компаний — из алкогольно-табачного сегмента. Причем одна из них, ООО "Винниковская табачная фабрика", часто обвиняется в том, что массово выпускает контрафакт для европейского рынка, не являясь подконтрольной ни одной ТНК. Но в украинский бюджет все же 2,4 миллиарда гривен заплатила.

Еще один примечательный участник топ-100 — "Эско-Север", уплативший 1,6 миллиарда. ООО "Эско-Север" — это газодобывающая компания, входящая в состав скандальной Burisma Group (о ней мы услышим еще много интересного из Америки, потому что папа ее топ-менеджера Байден-старший идет в противники Трампа от демократов).

В целом же большая часть представленных в топ-100 компаний — это либо монополисты украинского рынка, либо фирмы, подконтрольные ТНК, либо компании, занимающиеся вывозом сырья и продукции первого передела за счет наличия дешевого доступа к полезным ископаемым.

Тем не менее год за годом доля платежей топ-100 в общих поступлениях украинских бюджетов падает. Скажем, еще в 2015 году перечисления от входящих в него компаний составляли 43,2%, в 2018-м — 37,9%, в 2019-м — 37,2%. При этом их привилегированное положение никак не меняется. А средний и малый бизнес на Украине мощнее точно не становится. Думается, по большей части тенденция связана с применением самыми богатыми компаниями все более изощренных схем ухода от уплаты налогов.