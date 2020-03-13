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2020-03-13T23:50+0300
https://ria.ru/20200313/1568587193.html
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
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РИА Новости

Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве

23:50 13.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине, считает писатель, лидер партии "За правду" Захар Прилепин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Писатель уверен, что называющие жителей Донбасса "пророссийскими террористами" украинские радикалы прекрасно понимают, что речь идет о внутреннем конфликте.
"Сейчас там уже точно, сто процентов ополчения состоит из местных жителей, потому что уже российским добровольцам ездить туда накладно, да и незачем, там уже хватает своей армии с лихвой", — сказал Прилепин.
Однако он считает, что украинской власти необходима помощь третьей силы для урегулирования конфликта. По мнению писателя, в Киеве понадеялись на Европу, но та самоустранилась от решения украинской проблемы. В результате единственным "арбитром" в регионе остается Россия.
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Прилепин напомнил, как во время майдана некоторые украинцы считали, будто на площади может высадиться российский спецназ и всех разогнать.
"У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды <…> какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ, чтобы приехали и спасли его", — сказал он.
Писатель отметил, что украинскую власть и народ третирует "минимальная часть общества", "полтора процента шизоидов", которых все боятся.
"Аваков, Зеленский – неуправляемая страна, им нужен арбитр. Кроме России арбитра нет", — пояснил он.
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РоссияСитуация на УкраинеДонбассЗахар ПрилепинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всё верно сказал Прилепин. К сожалению, на Украине не понимают, что на Западе нет никаких принципов демократии, это лишь словесный понос и ширма. Это бизнес, геополитический бизнес. на Западе никого ваша свобода, хохлы, ваше процветание не интересуют.
14 марта, 00:31
llenya.ivashchenko.72
2900004
Само точно не рассосётся..
14 марта, 00:04
Андрей Дашков
2310102
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