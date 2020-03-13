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В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

22:39 13.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Первый на Украине подтвержденный случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Черновицкой области. По состоянию на 13 марта, с подозрением на наличие инфекции госпитализированы восемь жителей области, у двоих COVID-19 подтвержден.
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"Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. Это дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (с 14 марта – ред.) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области… Оставайтесь дома, занимайтесь домашним хозяйством. Мы прекращаем работу всех без исключения рынков, кроме продуктовых секторов. Все остальные гипермаркеты, супермаркеты и торговые центры должны понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому до 3 апреля прошу о солидарности и гражданской ответственности. Эти мероприятия ради одной цели – помочь сохранить здоровье и жизни буковинцев", - заявил Осачук в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.
Ранее Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеЧерновицкая областьУкраинаВ мире
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