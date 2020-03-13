В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

"Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай инфекции в нашей области. Это дает основания нам для того, чтобы ввести с завтрашнего дня (с 14 марта – ред.) чрезвычайную ситуацию на территории Черновицкой области… Оставайтесь дома, занимайтесь домашним хозяйством. Мы прекращаем работу всех без исключения рынков, кроме продуктовых секторов. Все остальные гипермаркеты, супермаркеты и торговые центры должны понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому до 3 апреля прошу о солидарности и гражданской ответственности. Эти мероприятия ради одной цели – помочь сохранить здоровье и жизни буковинцев", - заявил Осачук в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.