Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло до 13 человек

"На данный момент у нас подтверждено 13 случаев коронавируса", - написала Никогосян в Facebook. По ее словам, состояние всех заразившихся удовлетворительно, лишь у одной диагностирована пневмония.

Она добавила, что из ранее находившихся в карантине 31 гражданина, 28 вернутся домой, так как результаты их анализов отрицательные, у двух обнаружен коронавирус, они госпитализированы. Еще один человек продолжит оставаться на карантине