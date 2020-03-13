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Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло до 13 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло до 13 человек

22:37 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Армении в пятницу выросло с восьми до 13 человек, сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.
"На данный момент у нас подтверждено 13 случаев коронавируса", - написала Никогосян в Facebook. По ее словам, состояние всех заразившихся удовлетворительно, лишь у одной диагностирована пневмония.
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Она добавила, что из ранее находившихся в карантине 31 гражданина, 28 вернутся домой, так как результаты их анализов отрицательные, у двух обнаружен коронавирус, они госпитализированы. Еще один человек продолжит оставаться на карантине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.

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