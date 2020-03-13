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Джонсон пообещал Конте помощь в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Джонсон пообещал Конте помощь в борьбе с коронавирусом

21:21 13.03.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал своему итальянскому коллеге Джузеппе Конте любую помощь в борьбе с коронавирусом, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Премьер-министр выразил солидарность и сочувствие Италии в свете масштаба вспышки коронавируса. Он подчеркнул, что это чрезвычайно тяжелое время для стран по всему миру, и что Великобритания поддержит Италию всеми возможными способами", - говорится в заявлении.
Лидеры также отметили важность международной координации и сошлись на том, что конференц-колл между лидерами стран G7 будет хорошей возможностью обсудить, как наиболее эффективно бороться с пандемией.
В разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Джонсон также подчеркнул важность координации действий, в том числе для скорейшего прогресса в создании вакцины от коронавируса и минимизации экономических последствий пандемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаБорис ДжонсонЗдоровье - ОбществоВеликобританияИталияВ мире
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