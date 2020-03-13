Джонсон пообещал Конте помощь в борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 13 мар – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал своему итальянскому коллеге Джузеппе Конте любую помощь в борьбе с коронавирусом , говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Премьер-министр выразил солидарность и сочувствие Италии в свете масштаба вспышки коронавируса. Он подчеркнул, что это чрезвычайно тяжелое время для стран по всему миру, и что Великобритания поддержит Италию всеми возможными способами", - говорится в заявлении.

Лидеры также отметили важность международной координации и сошлись на том, что конференц-колл между лидерами стран G7 будет хорошей возможностью обсудить, как наиболее эффективно бороться с пандемией.

В разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Джонсон также подчеркнул важность координации действий, в том числе для скорейшего прогресса в создании вакцины от коронавируса и минимизации экономических последствий пандемии.