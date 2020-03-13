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2020-03-13T20:52+0300
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Эрмитаж не планирует закрываться из-за коронавируса
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РИА Новости

Эрмитаж не планирует закрываться из-за коронавируса

20:52 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Государственный Эрмитаж не планируют закрывать из-за ситуации с коронавирусом, но в музее усилят режим уборки и дезинфекции.
Ранее сообщалось, что в пятницу подписано постановление петербургского правительства "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности, постановлением с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.
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"Благополучие посетителей, сотрудников и волонтеров является одной из наших самых главных задач. Государственный Эрмитаж тщательно следил и следит за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса. Для оценки обстановки, принятия решений и обеспечения безопасности в музее была создана рабочая группа. Первый приказ о профилактике распространения инфекционных заболеваний появился в Эрмитаже еще 6 февраля", - сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что "несмотря на сложные условия, музей не закрывается".
Эрмитаж в ближайшее время не планирует проводить культурно-массовых мероприятий с численностью участников более тысячи человек. "Эрмитаж стремится к тому, чтобы выставочные планы музея не изменились. На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утвержденному расписанию, однако торжественные церемонии открытия этих выставок с приглашением гостей проводиться не будут", - отмечает музей.
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Сообщается, что в музее усилена уборка и дезинфекция.
"Усилен режим дезинфекции входных зон, общедоступных переходов, лестниц, лифтовых кабин, помещений общественного питания, санузлов и иных помещений. Для дезинфекции в указанных местах применяются специальные средства. До поступления рекомендаций Роспотребнадзора мероприятия по дезинфекции проводились с интервалом 3-4 часа, в настоящий момент соблюдается периодичность в каждые два часа", - говорится в сообщении.
Эрмитаж не планирует поездки своих сотрудников за пределы России в ближайшее время. Работники, прибывающие из-за границы, в обязательном порядке проходят процедуру самоизоляции и работают удаленно. Собрания и совещания проводятся дистанционно. Все сотрудники, чья работа связана с общением с посетителями, обеспечены защитными масками.
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КультураКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаГосударственный ЭрмитажКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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